Киев обвинил Россию в угрозе газотранспортной системе Украины

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) в пятницу, 8 апреля, заявил, что действия России ставят под угрозу транзит газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

В сообщении ОГТСУ говорится о «грубых вмешательствах представителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований т. н. ЛНР в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) «Новопсков» в Луганской области».

«Вмешательство приведет к значительным рискам целостности газотранспортной системы, стабильности режимов транспортировки газа, и в результате – невозможности выполнения транспортировки газа через КС, в частности в рамках транзитного контракта», – заявил оператор ГТС Украины.

КС «Новопсков» – важный объект для организации транспортировки газа потребителям Донецкой и Луганской областей. Также через эту станцию проходит почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции «Сохрановка».

Киев, Иван Бабурин

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