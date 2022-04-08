В России до 2025 года приостанавливаются налоговые проверки IT -компаний

Минцифры России в пятницу, 8 апреля, сообщило, что Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет проверять IT-компании до 3 марта 2025 года включительно.

В своем Telegram-канале минцифры РФ со ссылкой на полученные от службы разъяснения сообщает: «ФНС подготовила разъяснения по вопросу освобождения IT-компаний от плановых проверок. Проверки приостанавливаются на три года, до 3 марта 2025 года включительно. В ФНС пояснили, что если налоговые органы начали проверку в IT-компании до публикации письма с разъяснением, то налоговая вправе довести ее до конца. Также, в случае, если региональное управление ФНС захочет проверить компанию, то управлению необходимо направить запрос в межрегиональный ФНС, где изучат обоснованность принятого решения о проверке».

«Минцифры направит запросы в другие контрольные органы с просьбой подготовить подобные разъяснения. Минцифры также планирует запустить горячую линию по вопросам необоснованности проверок IT-компаний», – сказано в Telegram-канале министертва.

Москва, Иван Бабурин

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