Глава корпорации Bosch высказался против отказа от российского газа

Глава Bosch Стефан Хартунг заявил, что в случае отказа от российского газа ФРГ лишится экономического могущества, – сообщает газета Handelsblatt

В интервью изданию Хартунг сказал: «Если Германия в одностороннем порядке откажется от российского газа, то разрушатся важные элементы цепочек поставок, причем не только у Bosch. Поэтому я решительно выступаю против быстрого отказа от поставок газа. Факт заключается в том, что нам нужен газ для производства. Bosch покрывает 20 процентов своей потребности в энергии за счет газа».

«Немецкая экономика не может отказаться от российского газа. Последствия эмбарго на российский газ будут значительнее последствий пандемии COVID-19 и преодолеть их будут гораздо сложнее», – сказал Хартунг.

Берлин, Иван Бабурин

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