Советник президента США: Мы продолжим душить российскую экономику

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 10 апреля, заявил, что Соединенные Штаты «продолжат душить российскую экономику, чтобы Россия и Кремль чувствовали боль, – сообщает американский телеканал ABC.

В интервью телеканалу Салливан сказал: «По прогнозам, российская экономика в этом году упадет на 10-15%. Она перестанет быть одной из главных мировых экономик из-за давления, которое мы оказываем. Она впала в кому, инициированную Центробанком, уровень поддерживается искусственно. Правительство запретило банкам продавать доллары, так они защищают рубль. Но это будет иметь огромные экономические последствия. И мы продолжим душить российскую экономику, чтобы Россия и Кремль чувствовали боль».

Что касается работы США по отказу Европы от российских энергоносителей, советник американского президента заявил: «Мы в иной позиции, чем европейцы. У нас есть возможность, чтобы это имело последствия для России без последствий для нас. Сейчас он ежедневно работает с европейскими коллегами над шагами, которые может сделать Европа, чтобы отказаться от российских нефти и газа. США увеличили экспорт газа в Европу, чтобы они могли сократить зависимость от России. Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти. Они, в конце концов, примут решение. Это приоритетный вопрос для США».

Вашингтон, Иван Бабурин

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