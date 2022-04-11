В ЕС не приняли решения по санкциям в отношении российских нефти и газа

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД стран Евросоюза в понедельник 11 апреля, заявил, что министры иностранных дел ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, – сообщает РИА Новости.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в частности, сказал: «Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжать обсуждение».

Люксембург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»