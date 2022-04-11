Псаки: Инфляция будет высокой из-за «российского вторжения»

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник, 11 апреля, заявила, что «общая инфляция будет чрезвычайно высокой из-за повышения цен Путиным», но при этом Соединенные Штаты находятся в лучшем положении, чем в прошлом месяце. Во вторник утром будет опубликован мартовский индекс потребительских цен».

Псаки, в частности, заявила: «Мы ожидаем большую разницу между базовой и общей инфляцией, отражающей глобальные сбои на энергетических и продовольственных рынках. Конечно, мы знаем, что базовая инфляция, энергия, цены на нефть и цены на газ продолжат отражать то, что происходит в ходе этого вторжения (российской спецоперации на Украине)».

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома сказала, что Конгресс должен принять решения для «снижения расходов американского народа».

«Конечно, у нас есть законодательство, которое могло бы сократить расходы на уход за детьми, за престарелыми, на здравоохранение. Все это оказывает огромное влияние на бюджеты людей, на то, когда они делают свои расчеты за кухонным столом, и, безусловно, эти данные будут напоминанием о необходимости что-то делать и предпринимать дополнительные шаги», – заявила Псаки.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»