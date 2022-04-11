Молдавия в мае может остаться без газа

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в понедельник, 11 апреля, заявил, что страна не готова возвращать долг «Газпрому и, согласно контракту, в мае может быть отключена от поставок газа», – сообщает телеканал Pro TV.

Молдавский вице-премьер в интервью телеканалу сказал: «Есть риск, что они (Газпром – прим.ред.) остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики».

Андрей Спыну объяснил, что республика готова согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО «Молдовагаз».

Следует отметить, что ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство Молдавии пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.

Кишинев, Иван Бабурин

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