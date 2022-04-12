Airbus просит ЕС не вводить эмбарго на российский титан

Глава французской авиастроительной корпорации Airbus Гийом Фори призвал Евросоюз и их союзников не вводить эмбарго на ввоз российского титана, – сообщает Reuters.



Агентство сообщает, что директор Airbus Фори заявил: «Расширение санкций в отношении титана, который широко используется в аэрокосмической отрасли, нецелесообразно. Это способно больше навредить нашей промышленности, но едва затронет российскую экономику».



При этом говорится, что Фори сообщил, что корпорация начала поиск альтернативных поставщиков титана, а кратко- и среднесрочные потребности концерна закрыты благодаря сформированным запасам.



Напомним, что 26 февраля ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в первую очередь самолетов и запчастей к ним, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Российский титан, необходимы авиационной промышленности, под санкционные ограничения пока не попал.

Париж, Иван Бабурин

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