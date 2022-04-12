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Вторник, 12 апреля 2022, 23:11 мск

Новости Экономика

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США сократили дефицит бюджета за счет урезания пособий по безработице

Министерство финансов США во вторник, 12 апреля, сообщило, что дефицит бюджета сократился более чем вдвое за первые шесть месяцев 2022 финансового года, снизившись с 1 триллиона до 668 миллиардов долларов, – сообщает агентство AFP.

Сообщается, что такой результат стал возможен, в том числе, благодаря сокращению суммы выплачиваемых пособий по безработице в сочетании с увеличением налогов.

В американском минфине заявили, что с октября 2021 по март 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года дефицит бюджета сократился на 61%.

Благодаря уменьшению суммы пособий по безработице и восстановлению экономики после пандемии Covid-19, а также за счет прекращения выплаты «антикризисной» помощи государственные расходы сократились на 18%.

Доходы бюджета США увеличились на 25% благодаря, в том числе, увеличению собираемых налогов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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