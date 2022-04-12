Крупные поставщики лития приостановили поставки в Россию

Замдиректора департамента металлургии и материалов минпромторга Владислав Демидов на круглом столе в Совете Федерации во вторник, 12 апреля, заявил, что Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что на круглом столе Демидов также сказал: «В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Конкретно в настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, текущая возможность получать сырье есть только из Боливии».

«По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, точно так же и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде. Если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных литиевых потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях», – заявил замдепартамента российского минпромторга.

Отмечается, что Демидов предложил ускорить оформление лицензий на работу компаний, способных добывать литий на территории России.

Причинами, по которым Аргентина и Чили приостановили поставки лития, называются ограничения Запада, которые затронули российские финансовые и транспортные компании, а также маршруты для транспортировки.

Напомним, что Аргентина и Чили к антироссийским санкциям не присоединились.

Москва, Иван Бабурин

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