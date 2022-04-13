Три европейских страны выступают против эмбарго на поставки российского газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза, – сообщает CNN.

В эфире телеканала Нехаммер сказал: «Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ. С другой стороны, Австрия на стороне других стран-членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу».

Сообщается, также Нехаммер заявил, что «Еврокомиссия и Совет ЕС уже обсуждают поставки нефти, но газ – это отдельный вопрос, так как от этого ресурса зависит промышленность ряда стран».

«Вы знаете, Европейский Союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время», – сказал австрийский канцлер в интервью CNN.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»