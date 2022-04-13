В России ускорилась годовая инфляция

Росстат в среду, 13 апреля, заявил, что годовая инфляция в России ускорилась почти до 17,5% – максимума с февраля 2002 года, когда она равнялась 17,7%.

Так, по сообщению ведомства, инфляция в РФ со 2 по 8 апреля составила 0,66% после 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля.

С начала месяца цены к 8 апреля выросли на 0,80%, с начала года – на 10,83%.

По данным Росстата, среднесуточный рост цен за 8 дней апреля 2022 года составил 0,100% (против среднесуточных 0,022% за 5 дней апреля 2021 года и 0,017% за 12 дней апреля 2021 года).

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 8 апреля 2022 года ускорилась почти до 17,5% (максимума с февраля 2002 года, когда она равнялась 17,7%) с 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Замедление инфляции на неделе со 2 по 8 апреля во многом объясняется снижением цен на плодоовощную продукцию на 0,6% после роста на 14,2% за март. В том числе помидоры за неделю подешевели на 5,3%, огурцы – на 5,0%, бананы – на 4,8%. В то же время цены на свеклу выросли на 7,4%, лук – на 6,3%, картофель – на 3,6%, морковь – на 3,4%, яблоки – на 3,1%, капусту – на 2,4%.

По данным Росстата, со 2 по 8 апреля значительно выросли цены: на маргарин – на 3,1%, рис – на 2,7%, чай черный – на 2,2%, шоколадные конфеты – на 2,1%, печенье – на 1,9%, макаронные изделия – на 1,8%, мясо кур, колбасы вареные, крупу гречневую, соль – на 1,6%, сметану – на 1,5%, консервы мясные для детского питания – на 1,4%, вермишель, подсолнечное масло – на 1,3%, масло сливочное, хлеб ржаной, пшено – на 1,2%.

В то же время цены на ряд лекарств на неделе со 2 по 8 апреля несколько снизились после значительного удорожания в марте.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: левомеколь, аллохол – на 0,3%, нимесулид – на 0,4%, поливитамины – на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,8%, корвалол – на 1,0%, валидол – на 1,1%, ренгалин – на 1,3%, комбинированные анальгетики – на 1,4%, эргоферон – на 1,5%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости за неделю подорожали: прокладки гигиенические – на 4,5%, мыло туалетное – на 3,4%, пасты зубные – на 3,1%, щетки зубные – на 2,8%, бумага туалетная – на 2,7%, мыло хозяйственное – на 2,5%, порошки стиральные – на 2,3%.

Что касается остальных непродовольственных товаров, то выросли цены на шампуни – на 3,5%, легковые автомобили иностранных марок – на 2,3%.

При этом цены на смартфоны снизились на 1,7%, телевизоры – на 5,8%, электропылесосы – на 9,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю снизились на 0,1%.

Стоимость полета в экономическом классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России выросла за неделю на 10,6%.

Следует отметить, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе выступления в Госдуме в среду, 13 апреля, спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года может быть в диапазоне от 17% до 20%.

Москва, Иван Бабурин

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