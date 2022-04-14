Армения начала расплачиваться за российский газ рублями

Министр экономики Армении Ваган Керобян сообщил, что его страна начала осуществлять платежи за российский газ в рублях, – сообщает РБК.

В интервью агентству Керобян сказал: «Нужно двигаться к национальным валютам в расчетах между членами ЕАЭС. С российской стороны есть продвижение в этом направлении. Последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу. Ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях».

«Не нужно исключать армянский драм или казахский тенге из возможных способов оплаты. Мы думаем, что центральные банки стран должны создать соответствующую среду, чтобы оплаты в национальных валютах с видимостью или с прогнозируемостью курса имели место», – также заявил министр экономики Армении.

Со своей стороны официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил РБК: «Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется».

Следует отметить, что «Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператор газотранспортной сети Армении – «Газпром Армения», стопроцентная дочернее предприятие ПАО «Газпрома». В 2021 году Армения закупила в России газ на $414 млн.

Ереван, Иван Бабурин

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