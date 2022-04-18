На юге России возникли проблемы с обработкой полей из-за запрета на полеты

Малые авиаторы сообщили о проблемах с обработкой полей на юге России из-за запрета на полеты в связи со спецоперацией на Украине. Они обратились в Росавиацию, администрацию президента РФ, Минобороны и Минсельхоз, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, трудности возникли из-за письма начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева в адрес Минтранса, Ространснадзора и Росавиации. В нем говорится, что в связи с решением Генштаба обработка полей в Южном федеральном округе возможна только на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-2.

По мнению исполнительного директора Ассоциации авиаработ Вадима Цыганаша, эти ограничения «разрушительны для сельского хозяйства и авиации». На выполнение авиационных химических работ в округе сертифицированы только 126 Ан-2 и Ми-2, остальные – это 143 сверхлегких самолета, указывает он со ссылкой на данные Росавиации. Введенные ограничения не позволят выполнить до 70% работ по распылению гербицидов до 2,5 млн га (половина обрабатываемых в ЮФО), что может снизить урожайность на 15-30%, сообщил Цыганаш.

Также ассоциация обращает внимание на высокую стоимость трекеров «Эра-ГЛОНАСС», установки которых требуют для получения разрешения на полеты.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»