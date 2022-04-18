Бывший топ-менеджер Сбербанка отбыл в США

Бывший первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис уехал в США, гражданство данный страны у него уже есть. Об этом со ссылкой на источники в банке сообщает газета «Ведомости». Данную информацию также подтверждают собеседника в компаниях сегмента e-commerce, конкурирующих со «Сбером». Источник «Ведомостей» в банке знает, что Хасис находится за пределами России.

«Хасис уехал в Штаты сразу с началом специальной военной операции на Украине, у него гражданство этой страны», – сообщил один из источников в российской интернет-компании. Эту информацию подтвердил другой собеседник «Ведомостей». По его информации, Хасис уехал «практически сразу» после этих событий. Но, по словам еще одного собеседника, топ-менеджер покинул страну «за пару дней» до начала спецоперации.

По словам одного из собеседников, отъезд Хасиса, который развивал именно онлайн-ритейл в банке, осложнил ситуацию с сервисом экспресс-доставки продуктов «Самокат» и среди прочих факторов привел к решению руководства сократить его работу в регионах.

Сейчас Хасис не является штатным сотрудником банка или какой-либо из его структур, говорит источник «Ведомостей» в Сбербанке. По словам другого собеседника в «Сбере», сейчас банк не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом, он ушел из банка еще в начале февраля и с тех пор не участвовал в работе e-commerce направления.

«Да, Хасис сейчас не в России, – признает источник «Ведомостей» в банке. – Он уехал из страны одним из первых среди топ-менеджеров «Сбера», что просто шокировало сотрудников. После него из ключевых управленцев ушел еще [старший вице-президент, технический директор группы] Давид Рафаловский, который курировал блок по технологиям».

В конце 2021 г. «Сбер» сообщал, что Хасис покинул должность первого заместителя председателя правления банка и должен возглавить новый холдинг банка, который будет создан в сегменте e-commerce. Лев Хасис пришел в Сбербанк в 2013 году. До этого он активно работал в продуктовом ритейле, которым начал занимался после продажи контрольного пакета универмага ЦУМ в 2002 г. Тогда он возглавил совет директоров «Перекрестка». Под его руководством «Перекресток» объединился с «Пятерочкой», приобрел «Карусель» и «Копейку» и со временем стал крупнейшей сетью в стране под брендом X5 Retail Group (сейчас X5 Group).

В 2010 г. Хасис неожиданно ушел из X5, став сначала вице-президентом по международным операциям, а потом президентом и исполнительным директором по новым форматам одного из крупнейших международных ритейлеров – американской Walmart, напоминает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

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