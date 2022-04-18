Профсоюзы Германии призвали отказаться от эмбарго на российский газ

Немецкие профсоюзы в понедельник, 18 апреля, заявили, что эмбарго на российский газ приведет к тяжелым для Германии последствиям и призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, – сообщает агентство Associated Press.

Агентство пишет, что «Объединение немецких профсоюзов» и «Немецкая Ассоциация работодателей» выпустили совместное заявление, в котором предостерегли от бойкота природного газа из России, поскольку это «может привести к сокращению производства, закрытию предприятий и дальнейшей деиндустриализации Германии.

Как сообщает Интерфакс, вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью медиа-группе Funke со своей стороны заявил, что «незамедлительное эмбарго на газ из России поставит под угрозу социальный мир в Германии».

Напомним, что ранее в апреле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что Совет ЕС обсуждал и продолжит дебаты о санкциях ЕС против России, в том числе речь идет о нефти и газе, но пока конкретного решения не принято.

Берлин, Иван Бабурин

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