Глава минфина США будет бойкотировать сессии G-20, если в них будет участвовать Россия

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена отказаться от участия в сессиях в рамках предстоящей встречи глав министерств финансов и центральных банков стран G-20, если в них будет участвовать Россия – сообщает AFP.

Агентство со ссылкой на собственные источники пишет, что Йеллен все же намерена принять участие в первой сессии, посвященной мировой экономике. В этом мероприятии также ожидается участие России, а именно – министр финансов РФ Антон Силуанов будет присутствовать виртуально на некоторых из предстоящих заседаний.

«Своими действиями Йеллен желает подчеркнуть, что Россию «следует исключить из глобальных финансовых институтов», – сообщили собеседники AFP.

Ранее агенство Bloomberg сообщило, что представители США пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.

Саммит «стран двадцати» планируется провести 15-16 ноября на Бали.

Вашингтон, Иван Бабурин

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