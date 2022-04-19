Российские и индийские компании обсудят увеличение поставок медтехники из Индии

Возможность увеличение поставок медицинского оборудования из Индии в Россию обсудят Индийские и российские компании в пятницу 22 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на координатора индийской ассоциации производителей медоборудования Раджива Ната.

Раджив Нат, в частности, сказал, что в настоящее время Индия является незначительным игроком на российском рынке медобороудования, но республика надеется увеличить экспорт медтехники в этом году почти в 10 раз, до 2 млрд. рупий (около $26,2 млн.).

Таким образом, по мнению Bloomberg , Россия стремится увеличить закупки медицинского оборудования в Индии после того, как санкции и логистические препятствия резко сократили импорт из Европы и Китая.

Москва, Иван Бабурин

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