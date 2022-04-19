В Латвии электроэнергия подорожала почти на 60 процентов

Латвийский оператор системы передачи электричества Augstsprieguma tīkls сообщил, что средняя цена на электроэнергию в стране в марте выросла более чем в полтора раза – на 59,7 %.

Согласно информации Augstsprieguma tīkls, электричество в латвийской торговой зоне подорожало до 167,22 евро за мегаватт-час, тогда как в марте цена составляла 104,72 евро, этот показатель оказался на 284 % выше, чем в марте 2021 года (48,42 евро).

По словам оператора, рост цен обусловлен более низкой ветровой выработкой по сравнению с рекордно высокими показателями в январе и феврале, ростом цен на газ после начала спецоперации России на Украине и выбросами углекислого газа, остающимися на высоком уровне.

Следует отметить, что импорт электроэнергии из России в Прибалтику снизился более чем на треть. При этом сохранившиеся низкими цены на электроэнергию в Финляндии объясняют в том числе тем, что скандинавская страна не только не уменьшила, а даже увеличила за последний год ее импорт из России. В Финляндии цена на электроэнергию в марте составила 86,48 евро за мегаватт-час.

Рига, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»