Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня оценить правомерность санкций против металлургической отрасли и подготовить обновленную стратегию действий России во Всемирной торговой организации (ВТО).



Владимир Путин, в частности, сказал: «Эти меры идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги. В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации».

Кроме того, президент отметил, что за последнее время ряд западных стран ввел «незаконные ограничения» в отношении российских компаний, в том числе запрет на поставку готовой продукции и приобретение некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры.



«Санкции против российских металлургов были приняты в угоду сиюминутным политическим интересам и перечеркнули связи, которые нарабатывались годами. Такие принципы, как деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность, стали лишними в политической игре евробюрократов, а ограничительные меры стран Запада приведут к резкому росту стоимости металлов на их рынках», – заявил Путин.



Напомним, что в марте текущего года Евросоюз запретил импорт изделий из стали и железа из России. На фоне военной операции на Украине в середине марта ВТО получила заявление от 14 членов организации о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле. В ВТО Россия состоит с 2012 года.





Москва, Иван Бабурин

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