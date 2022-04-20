Глава МИД ФРГ заявила о полном отказе от российских энергоносителей

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции в Риге с коллегами из стран Балтии в среду, 20 апреля, заявила, что Германия в перспективе преследует цель полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, – сообщает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

Сообщается, что в эфире телеканала Бербок заявила: «В прошлом в области энергетики мы совершили ошибки, и мы не можем это вернуть обратно, но мы должны сейчас еще больше снизить наш импорт российских энергоносителей. В этой связи я говорю ясно: да, и Германия полностью отказывается от российских поставок».

Глава германского МИДа также сказала, что ФРГ намерена «прекратить использовать уголь до конца лета, а потребление нефти наполовину до лета. К концу года оно будет на уровне нуля. Затем, согласно общему европейскому графику, следует – газ».

Сообщается, что конкретных сроков Бербок не назвала, но отметила, что в отказе от энергоносителей из России заключается «общая сила единой Европы».

Берлин, Иван Бабурин

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