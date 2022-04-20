Путин определил основные задачи поддержки и развития отечественной металлургии

Президент России Владимир Путин в заключительном слове по итогам совещания о развитии металлургической отрасли, состоявшемся в среду, 20 апреля, заявил о необходимости донастроить госпрограммы и механизмы поддержки металлургической отрасли.

Подводя итоги совещания Владимир Путин сказал: «Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет. Нужно уточнить экспортные направления российской металлургии, переориентировать потоки... на перспективные динамичные рынки. Понятно, что здесь много зависит от развития транспортной инфраструктуры».

Среди основных задач поддержки и развития металлургии в президент России определил в ближайшие годы обеспечить активный рост потребления металла внутри страны по доступным ценам.

Кроме того, Путин отметил, что «важно запускать новые проекты с комплексным эффектом для отраслей экономики, регионов, для качества жизни людей: строительство жилья, энергетической и социальной инфраструктуры, железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов».

Также российский лидер заявил о необходимости переориентировать экспортные потоки на перспективные, динамичные рынки, отметив, что в ближайшее время должно состояться отдельное совещание о Восточном полигоне железных дорог.

Президент России поручил правительству содействовать металлургам в обеспечении их российским оборудованием и расходными материалами.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»