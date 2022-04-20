Банк Израиля заявил о сокращении резервов в долларах США

Заместитель председателя Банка Израиля Эндрю Абир в среду, 20 апреля заявил, что Центробанк начнет программу существенной диверсификации своих валютных резервов, которые достигли 206 миллиардов долларов, – сообщают израильские СМИ.

Абир сказал, что с 2022 года к резервам в долларах США, единой европейской валюте и британском фунте добавятся резервы в китайских юанях, японских йенах, австралийских и канадских долларах.

В рамках изменения политики Банка Израиля доля доллара США сократится с 66,5% до 61%, доля евро сократится с немногим более 30% до 20%. Доля британского фунта, напротив, вырастет почти вдвое до 5%. Еще 5% займет японская йена, по 3,5% – канадская и австралийская валюты. Два процента валютных резервов израильского Центробанка будут инвестированы в юань. Швейцарский франк, также являющийся популярной резервной валютой, пока что останется вне валютной корзины Банка Израиля.

Зампред израильского Центробанка объяснил принятое решение изменением подхода к политике инвестиций – так Банк Израиля стремится добиться получения прибыли от резервов, которая покрывала бы расходы на управление ими.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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