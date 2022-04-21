Российская таможня временно закроет информацию по импорту и экспорту

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавинов в четверг, 21 апреля, сообщил, что ведомство с целью предотвращения некорректных оценок и спекуляций временно не будет публиковать статистику по импорту и экспорту России. Последние данные по импорту и экспорту ФТС опубликовала за январь 2022 г.

Как сообщает РИА Новости, Булавинов сказал следующее: «ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера».

Напомним, что ранее правительство России разрешило параллельный импорт – ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы.

Москва, Иван Бабурин

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