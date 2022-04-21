Глава ВТБ заявил о сложностях с покупкой наличной валюты

Глава банка ВТБ Андрей Костин ходе бизнес-диалога с клиентами банка в четверг, 21 апреля, заявил, что покупка наличной валюты в ближайшее время будет сильно затруднена, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что Костин завил: «Наличной иностранной валюты, которую можно приобрести в отделениях российских банков, пока на рынке немного. Выдача наличной валюты сегодня сильно ограничена. ЦБ разрешил сейчас продажу небольшую, но это только тех средств, которые поступили в банки после 9 апреля. Этих средств, честно говоря, пока немного. Поэтому рассчитывать на то, что можно свободно будет в ближайшее время приобретать наличную валюту – я бы на это пока не рассчитывал».

Москва, Иван Бабурин

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