Чехия не может отказаться от российского газа

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в пятницу, 22 апреля, заявил, что страна зависит от российского газа на 90% и потому в настоящее время не сможет отказаться от российских энергоносителей, – сообщают Известия со ссылкой на чешское издание Prazsky denik.
Как заявил Фиала, правительство страны в течение нескольких недель подготовит стратегию избавления от зависимости от российских энергоносителей за пять лет.
Также чешский премьер сказал: «Для Чехии это на самом деле было бы невозможно или чрезвычайно сложно в данный момент. Что касается нашей зависимости от российского газа, то она составляет более 90%. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы избавиться от нее как можно быстрее».
Прага, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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