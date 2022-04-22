Чехия не может отказаться от российского газа

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в пятницу, 22 апреля, заявил, что страна зависит от российского газа на 90% и потому в настоящее время не сможет отказаться от российских энергоносителей, – сообщают Известия со ссылкой на чешское издание Prazsky denik.

Как заявил Фиала, правительство страны в течение нескольких недель подготовит стратегию избавления от зависимости от российских энергоносителей за пять лет.

Также чешский премьер сказал: «Для Чехии это на самом деле было бы невозможно или чрезвычайно сложно в данный момент. Что касается нашей зависимости от российского газа, то она составляет более 90%. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы избавиться от нее как можно быстрее».

Прага, Иван Бабурин

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