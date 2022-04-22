Еврокомиссия разъяснила, как европейцам можно оплачивать российский газ рублями

Письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции, направила в пятницу, 22 апреля, Еврокомиссия (ЕК) странам Евросоюза, – сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что схема предусматривает открытие компаниями-получателями газа валютных счетов в российском банке. На них покупатель будет зачислять доллары или евро с их последующей конвертацией в рубли для оплаты топлива. Эта схема исключает возможность блокирования западными странами оплату за российский газ

Оплата газа в рублях может включать в схему транзакций Центробанк России, что станет нарушением санкций ЕС. Однако, в документе Еврокомиссии называется возможным вносить оплату в долларах или евро по существующим контрактам, – сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В связи с этим Еврокомиссия уточняет, что «российский указ (о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли) не исключает процесс оплаты, которые бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций».

Следует отметить, что Еврокомиссия не может собственным решением запретить или разрешить компаниям Евросоюза оплачивать российский газ в той или иной форме, в частности в рублях. В ее компетенции входит лишь оценка выполнения компаниями Евросоюза всех юридических норм сообщества, включая санкционные, которые были ранее утверждены всеми странами ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

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