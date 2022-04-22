Банк Тинькофф решил сменить название

Банк Тинькофф сообщил, что до конца 2022 года проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Банк возьмет новое название, которое не будет связано с именем бизнесмена Олега Тинькова, – сообщает Интерфакс со ссылкой на кредитную организацию.

В сообщении банка говорится: «Мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом. Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда: сегодня Тинькофф – это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес Тинькофф много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом».

В компании пояснили, что давно готовилась к этому шагу, а последние события сделали это решение еще более актуальным. Следует напомнить, что Олег Тиньков в своих соцсетях высказывался с критикой военной спецоперации России на Украине. В банке тогда сказали, что основатель бренда уже давно не у дел, и сейчас он лишь «один из 20 миллионов клиентов компании».

Олег Тиньков в последние годы жил преимущественно в Лондоне. С марта этого года бизнесмен находится под санкциями Великобритании.

Москва, Иван Бабурин

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