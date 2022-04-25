В России начнут осваивать литиевое месторождение

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин подписали соглашение о сотрудничестве, – сообщается на официальном сайте «Росатома».

В сообщении на сайте госкорпорации говорится, что одним из направлений сотрудничества станет «реализация стратегических проектов в Арктической зоне, направленных на развитие инфраструктуры Северного морского пути, арктического судоходства, в том числе реализации проектов по судостроению, развитию атомного ледокольного флота».

Кроме того, в результате совместной деятельности возможна также реализация совместных проектов по освоению литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья.

Сообщается, что Колмозерское – крупнейшее (18,9% отечественных запасов) и наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд, в настоящее время находится в нераспределенном фонде. Добыча сырья даст возможность создания первого отечественного производства литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий-ионных батарей.

Считается, что разработка Колмозерского месторождения снимет проблему острейшего дефицита лития. Ранее Аргентина и Чили в рамках санкций отказались от поставки в Россию лития, который необходим для производства аккумуляторных батарей.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»