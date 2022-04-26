Газпром не подтвердил остановку поставок газа в Польшу

В ПАО «Газпром» не подтвердили, что поставки в страну уже приостановлены. В корпорации заявили, что сегодня Варшава обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей, – сообщают СМИ.

«Польша 26 апреля должна заплатить за российский газ по новым правилам – в рублях», – заявили в ПАО «Газпром».

Напомним, что сегодня ранее польский портал Onet сообщил, что поставки российского газа в Польшу были прекращены.

Как сообщает Интерфакс, согласно данных Ассоциации европейских газотранспортных операторов ENTSOG с раннего утра 25 апреля Польша не получает природный газ по магистрали «Ямал-Европа» – с понедельника поток газа на газоизмерительной станции «Кондратки» прекратился. При этом он падал до нуля и ранее – ночью 24 апреля прокачка останавливалась, но потом снова возобновлялась. Подобная ситуация была и 1 апреля.

Москва, Иван Бабурин

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