Газпром уведомил польских коллег о полной остановке поставок газа

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNIG сообщила, что получила от ПАО «Газпром» уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля, – сообщает РИА Новости.

В сообщении PGNIG говорится: «26 апреля «Газпром» сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля».

Ранее российская компания сообщила, что сегодня польская сторона обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей. При этом в Варшаве заявляли, что не будут оплачивать поставки в рублях, как того требует Москва.

В сообщении Государственной нефтегазовой компания Польши было сказано: «PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчетам за природный газ, поставляемый «Газпромом» по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации».

Также польская PGNiG заявила, что считает прекращение поставок газа из России нарушением контрактных обязательств.

Варшава, Иван Бабурин

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