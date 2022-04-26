«Газпром» уведомил Болгарию о прекращении поставок газа

Минэнерго Болгарии во вторник, 26 апреля, сообщило, что ПАО «Газпром» проинформировал болгарскую газораспределительную компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля, – сообщют СМИ.

В заявлении министерства энергетики Болгарии говорится: «Сегодня, 26 апреля, в «Булгаргаз» поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля 2022 года. После проведенного анализа со стороны государственной компании «Булгаргаз» и Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) установлено, что предложенная российской стороной новая двухэтапная процедура по оплате не соответствует действующему до конца года договору и несет значительные риски для болгарской стороны, в том числе проведение оплаты без получения газа от российской стороны».

«Минэнерго, БЭХ, «Булгаргаз» и «Булгартрансгаз» предприняли действия по альтернативным договоренностям о поставке газа и решении проблем. В настоящее время ограничений на потребление газа в Болгарии не предусмотрено», – говоится в зачвлении болгарского минэнерго.

Напомним, что ранее сегодня государственная нефтегазовая компания Польши PGNIG также получила от ПАО «Газпром» уведомление о полной приостановке поставок газа по Ямальскому контракту в начале контрактного дня с 27 апреля.

София, Иван Бабурин

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