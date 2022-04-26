Во Франции планируют заменить подсолнечное масло рапсовым или пальмовым

Во Франции из-за нехватки подсолнечного масла, производители продуктов питания планируют заменить его рапсовым или пальмовым. При этом компании сталкиваются с проблемой своевременной замены упаковок и печати этикеток, – сообщает Politico.

Франция во вторник объявила, что временно разрешит пищевым компаниям изменять рецепты продуктов, содержащих подсолнечное масло, а позже адаптировать свои этикетки на пищевых продуктах.

Сообщается, что французские власти на два месяца разрешат отступления от требований к маркировке пищевых продуктов, за исключением основной информации. После этого компаниям придется адаптировать свои этикетки, в том числе с помощью наклеек.

«Изменения рецепта из-за нехватки подсолнечного масла потребуются очень скоро, а смена упаковки занимает много времени. И эти изменения могут затронуть сотни или тысячи продуктов», – заявил во вторник представитель министерства экономики Франции и отметил, что более двух третей подсолнечного масла, потребляемого во Франции, поступает из России и Украины.

Ситуация усложняется еще и тем, что, помимо нехватки подсолнечного масла, пищевые компании испытывают перебои с поставками бумаги, используемой для маркировки пищевых продуктов, в том числе наклеек, необходимых для обновления существующих этикеток в условиях текущего кризиса.

Ситуация еще больше ухудшилась из-за забастовки на финском предприятии UPM Kymmene, крупнейшем в мире производителе бумаги для печати, этикеток и пищевых наклеек.

Тем временем французские потребители усугубили дефицит предложения, панически скупая бутылки с подсолнечным маслом, оставляя полки супермаркетов пустыми, что напоминает кризис с туалетной бумагой в первые дни пандемии COVID.

Согласно данным исследовательской фирмы IRI, опубликованным в Le Parisien, продажи подсолнечного масла во Франции за неделю с 4 по 10 апреля выросли на 55% в сравнении с тем же периодом годом ранее.

Париж, Иван Бабурин

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