Силуанов не исключил сокращения добычи нефти в России

Глава минфина России Антон Силуанов в среду, 27 апреля, заявил журналистам, что не исключает сокращения добычи нефти в России на 17% в 2022 из-за отказа ряда стран ее покупать, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Силуанов сказал: «Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше – возможно. Но то, что мы учитывали текущие ситуации с курсом, с объемом добычи и с ценами на энергоресурсы – это да, в наших прогнозах это учитывается»

Кроме того российский министр финансов заявил, что не его ведомство не могло просчитать ситуацию, когда от российской нефти буду отказываться.

«Мы это не считали, конечно, как мы могли это просчитать? Потому что какие страны будут отказываться – не будут отказываться? Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться – будем искать соответственно другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются – значит, будем продавать другим», – сказал глава минфина РФ.

Что касается поставок газа, Антон Силуанов сказал следующее: «Польша отказалась (от российского газа), но наши все прогнозы рассчитывались при одних ценах на газ, а сейчас объемы снижаются, но цены растут. В целом у наших компаний более-менее баланс. Какие будут перспективы на оставшиеся периоды конца года – сложно пока сказать».

Москва, Иван Бабурин

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