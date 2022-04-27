Фон дер Ляйен пригрозила рисками компаниям за оплату российского газа рублями

Европейская комиссия призвала компании не идти на требования России по оплате газа в рублях, – сообщает Bloomberg.

Сообщается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если компании пойдут на требования Москвы, то будут нести «высокие риски», а оплата российского газа в рублях со стороны европейских компаний нарушает санкции ЕС. Кроме того фон дер Ляйен сказала, что компании, контракты которых предусматривают оплату в долларах или евро, не должны переходить на рубли.

«Компании с такими контрактами не должны соглашаться с требованиями России. Это было бы нарушением санкций, а значит, несло бы высокий риск для компаний», – цитирует Bloomberg главу Еврокомиссии.

Ранее, как сообщило агентство, появилась информация, что десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новой схеме, а четыре европейских покупателя уже провели оплату.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»