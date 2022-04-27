Крупнейшая нефтегазовая компания Италии готовится открыть рублевый счет

Крупнейшая нефтегазовая компания Италии «Eni» готова открыть рублевый счет в «Газпромбанке» для оплаты российского газа, – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Агентство сообщает, что открытие рублевых счетов Eni носит предупредительный характер, поскольку компания ожидает дополнительных указаний от правительства Италии и руководства Евросоюза касательно того, может ли она использовать эти счета для покупки газа.

Ранее сообщалось, что десять из 21 «недружественной» России страны рублевые счета уже открыли.

Рим, Иван Бабурин

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