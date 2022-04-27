В России в марте рухнул выпуск легковых автомобилей

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) в среду, 27 апреля, сообщило, что в России на фоне масштабных приостановок автозаводов производство легковых автомобилей в марте 2022 года рухнуло на 72,1%, до 40,9 тысячи машин. Более серьезным падением производства наблюдалось только в апреле 2020 года, когда из-за антиковидных мер выпуск обвалился на 79,2%, до 30 тысяч автомобилей, следует из данных

Согласно данным Росстата, падение выпуска легковых машин в марте к февралю текущего года составило 62,2%. Всего, по данным ведомства, за I квартал 2022 г. в РФ их было произведено 244 тыс. шт. (-33,2% г/г)

Что касается грузового автотранспорта, в России в январе-марте 2022 г. было выпущено 40,3 тыс. шт. (+5,3% г/г). Как следует из данных Росстата, за март их производство составило 14,1 тыс. единиц, что на 19,8% и 19,3% меньше, чем за март 2021 г. и февраль 2022 г. соответственно.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за три месяца вырос на 9,9%, до 2,8 тыс. шт. В марте их производство снизилось до 951 шт.: год к году – на 9%, к февралю этого года – на 25,2%.

Также в Росстате сообщили, что за I квартал в РФ было выпущено 100 тыс. двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта (+34,3% г/г). Их производство в марте, исходя из данных Росстата, было на уровне 21 тыс. шт., что на 32,7% меньше, чем годом ранее, и на 54,6% ниже уровня февраля-2022.

Москва, Иван Бабурин

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