Молочные реки Сибири

Сибирь – это не только лес, нефть, газ и тяжелая промышленность, и наука. Для многих настоящим открытием становится факт, что регион входит в число лидеров по производству молока в России. Вы удивитесь еще больше, но еще в начале ХХ века Сибирь стала центром мировой торговли сливочным маслом!

По железной дороге товар пошел как по маслу

Основали промышленную переработку молока в конце XIX века сибирские частные предприниматели. Они взяли кредиты на поставки оборудования у зарубежных фирм в кредит под масло. «Вслед за ними в масляной бизнес включается крестьянство – на началах кооперации и при интеллектуальной поддержке местной интеллигенции и правительственных чиновников», – пишет А.А. Николаев, доктор исторических наук из Новосибирска.

Первый артельный завод, открытый в 1896 г. в Тобольской губернии, окупился за год, а крестьяне получили дополнительно к установленной оплате по 5 копеек за каждый пуд сданного молока (за эти деньги можно было купить в то время фунт хлеба).

«Прибыльность масляного бизнеса оказалась столь впечатляющей, что сюда устремились сотни деловых людей, желавших вложить даже незначительные капиталы в устройство заводов», – отмечает историк. И объясняет этот феномен в первую очередь грамотной и системной правительственной политикой.

Иностранные кредиторы профинансировали строительство Великого сибирского рельсового пути (нынешний Транссиб). Чтобы вернуть кредиты, государство отрегулировало тарифы на вывоз продуктов из Сибири так, что вывоз зерна стал убыточным, а молочной продукции – прибыльным. Кроме того, за казенный счет строились вагоны-холодильники для перевозки масла и содержались инструкторы маслоделия, которые отвечали за организационное и технологическое сопровождение производства.

«Железная дорога, дошедшая в 1894 году до Кургана, оказала революционизирующее воздействие на всю сибирскую экономику, включая молочное животноводство: снизились транспортные издержки, европейские рынки открылись для сибирской продукции, стимулировалось расширение молочного стада», – продолжает А.А. Николаев.

В развитии отрасли поучаствовала и природа Сибири. Уникальный состав трав сделал сибирское молоко достаточно жирным, а продукцию из него – вкусной и конкурентоспособной на мировом рынке.

Надои повышаются – прибавляется проблем

Сегодня молочная отрасль развивается еще активнее, чем в конце XIX века. Предпосылок и возможностей для этого еще больше. И некоторые исторические параллели прослеживаются: укрупнение хозяйств, хорошие перспективы экспорта, интерес частного бизнеса к развитию отрасли и региона. Есть и поддержка государства, и конкуренция за нее усиливается. Общий объем федеральных средств не снижается, но они распределяются по разным направлениям.

В первую очередь это сказывается на переработке молока. В одной из самых молочных областей региона – Новосибирской – ощутимый дефицит перерабатывающих мощностей. Часть сырого молока вывозится из области для переработки в соседние регионы. Поэтому особенно актуальны проекты, которые могут эффективно решить эту проблему.

Строительство молокоперерабатывающего завода начал в 2021 году агрохолдинг «Толмачевский». На новом предприятии планируется производить масло, молоко, сметану, кисломолочную продукцию.

Еще более амбициозные планы у холдинга «ЭкоНива». Строится завод, который сможет перерабатывать более 400 000 тонн молока в год и обеспечивать регион маслом, сыром, сливками, сухой молочной сывороткой. Два года назад, когда строительство предприятия было приостановлено, СМИ преподносили эту ситуацию как «заморозку сыра». Но сейчас все внимание – не к сырам, а к продукту, который в случае исчезновения поставит под угрозу производство детских сухих смесей. Речь идет о сухой молочной сыворотке 90-процентной деминерализации, которую Россия закупает в основном за рубежом.

Производство этой сыворотки планируют и другие предприятия, но точно известно пока только об одном строящемся заводе – в Новосибирской области, где наблюдается самый высокий в Сибири прирост населения.

Между тем, детские смеси оказались в списке продуктов, которые больше всего подорожали в Новосибирске за два месяца. Цена на них, по данным Новосибирскстата, выросла на 54 рубля, стоимость составила 1016 рублей. Теперь ввод в эксплуатацию завода, который обеспечит производителей сухой сывороткой для производства смесей – это не просто завершение амбициозного проекта, но и едва ли не единственный способ снижения цены на детское питание. Это особенно важно, поскольку по данным опросов, менее 40 процентов матерей в России кормят ребенка грудью в первые полгода его жизни.

Не маслом единым

В ближайшей перспективе производство молока в Сибири только увеличится. Омский конезавод осваивает молочное направление на выделенном земельном участке площадью 80 га планируют создание животноводческого комплекса на 1800 голов.

Планы развития есть не только в молочной отрасли. Так, компания «Алтайские Закрома» планирует вложить 500 миллионов рублей в строительство нового цеха на Барнаульском хлебокомбинате, где будет выпускаться до 50 тонн хлебобулочных изделий в сутки.

Известно, что компания «Вито» планирует расширить производство лапши быстрого приготовления в Омске, вложив в проект 170 миллионов рублей.

В планах группы компаний «Роста» – инвестировать 300 миллионов рублей в строительство нового завода по переработке масличных культур в Новоалтайске.

Перспективных направлений для развития пищевой промышленности в Сибири много. Но многим компаниям приходится менять свои планы по ситуации. Кто-то включает режим ожидания, а кто-то, наоборот строит новые предприятия, модернизирует или расширяет производство, размораживает поставленное на паузу строительство. Как говорится в древней китайской поговорке, когда дуют сильные ветры, кто-то прячется в укрытие, а кто-то строит ветряные мельницы.

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