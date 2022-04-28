«Автотор» встанет на три недели из-за дефицита деталей

Калининградский завод «Автотор» уйдет в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая из-за проблем с поставками компонентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Предприятие столкнулось с невозможностью доставить в Россию комплектующие из-за санкций и логистических проблем. Завод продолжал выпускать корейские Kia и Hyundai после начала российской спецоперации на Украине.

Корпоративный отпуск не затронет сотрудников подразделений, которые поддерживают жизнеобеспечение производственной инфраструктуры, а также работников структуры, управляющей строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей, создаваемых в рамках обязательств «Автотора» по специнвестконтракту. Кроме того, продолжат свою работу сотрудники подразделений, задействованных в реализации проекта по созданию производства электромобилей, пояснили на предприятии.

Ранее сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что три зарубежных производителя – Haval, Kia и Hyundai – продолжают сборку автомобилей в России. «Haval (продолжает производство в РФ – прим. ред). Стоки есть у Hyundai, Kia, на «Автоторе» производство сохраняется, они производят, просто сократилось. Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает», – сказал министр (цитата по ТАСС).

Мантуров также отметил, что Минпромторг рассчитывает, что остальные автопроизводители, приостановившие выпуск машин в России, в течение мая примут решение о работе в РФ.

Калининград, Наталья Петрова

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