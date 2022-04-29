ЕС готовится одобрить эмбарго на российскую нефть на следующей неделе

Европейский союз может уже на следующей неделе одобрить поэтапный запрет на импорт российской нефти. Европейские дипломаты и чиновники сообщили, что постпреды ЕС встретятся в среду 4 мая, а к концу следующей недели заявят об окончательном одобрении введения эмбарго, – сообщает издание The New York Times.

Со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС издание пишет: «Страны Европейского союза, вероятно, уже на следующей неделе одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть. Переговоры по отказу от российской нефти продолжатся и на предстоящих выходных, только после этого Еврокомиссия представит постпредам ЕС предложение по запрету на импорт нефти».

«Запрет на импорт нефти из РФ станет самой значительной мерой в рамках шестого пакета санкций ЕС. Кроме того, ожидается, что новые санкции также затронут российский крупнейший банк Сбербанк и высокопоставленных чиновников из России», – сообщает NYT.

По мнению автором статьи в The New York Times, планируемое нефтяное эмбарго, хоть и будет постепенным, «вероятно, повлияет на мировые цены на нефть».

«ЕС будет стремиться покрыть потери, увеличив импорт из стран Персидского залива, Нигерии, Казахстана и Азербайджана», – отмечает издание со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

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