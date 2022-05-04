Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка

Генеральный директор компании Coca-Cola Джеймс Куинси в ходе мероприятия Wall Street Journal для генеральных директоров в среду, 4 мая, заявил, что производитель популярных газированных напитков, владеющий брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, может полностью уйти с российского рынка, – сообщают СМИ.



Сообщается, что Куинси заявил, что, если боевые действия на Украине затянутся, бизнес его компании в России «в какой-то момент полностью исчезнет». При этом гендиректор Coca-Cola сказал, что влияние таких компаний, как Coca-Cola, на решения правительств, в том числе российского, не играет особой роли.

«Символизм (ухода с рынка – ред.) важен, но он не станет решающим фактором», – сказал Джеймс Куинси.

Как ранее сообщалось, 8 марта текущего года Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. В тот же день о приостановке продаж напитков, а также инвестиций и рекламной деятельности в России заявил производитель напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda компания PepsiCo.



Вашингтон, Иван Бабурин

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