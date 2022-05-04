ФРС США повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые за последние 22 года

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 3-4 мая повысила ставку сразу на половину процентного пункта впервые с 2000 года до уровня 0,75-1% годовых, – сообщают СМИ.

Сообщается, что ФРС обнародовало план агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики и сокращения активов баланса. С 1 июня ФРС будет продавать казначейские облигации на сумму $30 млрд и ипотечные на $17,5 млрд. Через три месяца объем продаж будет увеличен до $60 млрд для казначейских и $35 млрд для ипотечных бумаг.

ФРС США в марте текущего года впервые с 2018 г. повысила ставку на 0,25 п. п. до 0,25-0,5% годовых. Инфляция в США в марте достигла максимума за 40 лет – 8,5% в годовом выражении, а цены на энергоресурсы и продовольствие на фоне конфликта на Украине и санкций против России продолжают расти. Повышение базовой считается негативным фактором для фондовых рынков, – сообщает издание Ведомости.

В свою очередь, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка в комментарии для телеграм-канала Кристалл роста заявил: «Повышение ставки и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС призваны сократить рекордную за 40 лет инфляцию в США, однако будут стимулировать торможение американской экономики, которая уже начала свое падение в 1 квартале текущего года, сократившись на 1,4%».

Вашингтон, Иван Бабурин

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