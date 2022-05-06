Shell временно закрывает свои автозаправки в России

Генеральный директор российского подразделения Shell – «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев в пятницу, 6 мая, сообщил, что работа заправок Shell в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке будет временно приостановлена.



На сайте компании приводятся следующие слова Стародубцева: «Для обеспечения продажи компании «Шелл Нефть» новому владельцу работа АЗС «Шелл» и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ведутся переговоры о продаже компании «Шелл Нефть» в связи с намерением концерна Shell выйти из проектов в России».



Кроме того, гендиректор «Шелл Нефть» заявил, что приоритетом компании остается безопасность сотрудников и производственных процессов, а также сохранение рабочих мест и соблюдение требований законодательства.



Москва, Иван Бабурин

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