WSJ: Китайские производители бытовой электроники сократили поставки в Россию

Китайские IT-компании, в том числе такие, как производитель компьютеров Lenovo Group Ltd. и создатель смартфонов Xiaomi Corp., из-за опасения попасть под действие западных санкций, а также под давлением поставщиков, среди которых есть западные компании, сократили поставки в Россию своей продукции, – сообщает издание The Wall Street Journal.

Со ссылкой на собственные источники американское издание пишет, что в отличие от западных компаний, китайский бизнес предпочитает не делать официальных заявлений о своей позиции по конфликту на Украине, поскольку официальный Пекин не согласен с введением антироссийских санкций Западом.

По данным источников WSJ «на китайские компании давят не только санкции США, но и риск потерять западных поставщиков. Крупнейшие производители полупроводников США, поставляющие компоненты китайским компаниям, оказывают давление на своих клиентов с тем, чтобы те соблюдали новые правила. Кроме того, они хотят убедиться в том, что конечная продукция с их компонентами не попадет в Россию, против которой были введены многочисленные санкции».

Главный исполнительный директор исследовательской Canalys Стив Брейзер говорит, что если китайские компании потеряют доступ к ключевым поставщикам, «это будет для них катастрофой», и поэтому «можно понять их мотивацию», – пишет WSJ.

В завершении своего материала The Wall Street Journal также сообщает, что «по мере того, как западные санкции все сильнее бьют по китайским компаниям, в Пекине растет желание создавать собственные цепочки поставок технологических компонентов, которые не будут зависеть от США».

Согласно последним статистическим данным КНР, в марте текущего года экспорт китайской технологической продукции в Россию сильно упал по сравнению с февралем. Поставки ноутбуков снизились более, чем на 40%, смартфонов – почти на 66% и телекоммуникационного оборудования – на 98%.

Вашингтон, Иван Бабурин

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