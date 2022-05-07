Впервые за последние 25 лет рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по ожидаемому экономическому росту Чехии

Рейтинг Чешской республики понизило рейтинговое агентство Fitch в пятницу, 6 мая. В своей последней оценке долгосрочного долга Чешской Республики в иностранной валюте рейтинг сохранен на уровне AA-, но изменен прогноз со стабильного на негативный. В последний раз Fitch снижало рейтинг Чехии в 1997 году, – сообщает чешское издание Novinky.

Основным причинами снижения ожидаемого экономического роста названы очень сильное инфляционное давление и высокая зависимость от импорта энергоносителей из России.

В своем отчете Fitch отмечает: «В апреле мощности хранилищ газа достигли 28%, что покрывает лишь 11% годовой потребности. Чехии не хватает надежных вариантов быстрого замещения поставок российского газа в краткосрочной перспективе».

Кроме того, международное рейтинговое агентство предупреждает, что из-за расходов на антиинфляционные меры и помощь, связанную с украинскими беженцами, государственные финансы Чехии будут значительно обременены. В результате Fitch ожидает увеличения дефицита государственного бюджета в этом году вместо первоначальных 4,5% ВВП до 5,1% ВВП.

Агентство предупреждает, что к дальнейшему понижению рейтинга Чехию может привести возможное прекращение поставок энергоресурсов из России, что может спровоцировать рецессию в сочетании с ростом инфляции. Еще одним опасным фактором в этом плане назван перманентный рост государственного долга в среднесрочной перспективе.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил: «Последний раз Fitch понижало рейтинг Чешской Республики в ноябре 1997 года. Год спустя, в ноябре 1998 года, его также понизило другое из ведущих мировых рейтинговых агентств, Standard & Poor's. С тех пор ни одно из трех ведущих мировых агентств, включая Moody's, ни разу не ухудшило рейтинг кредитоспособности Чехии».

По словам Кованда, ухудшение прогноза по рейтингу означает, что Чехии придется брать кредиты по более высоким процентным ставкам на международных рынках.

Прага, Иван Бабурин

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