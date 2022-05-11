Минэкономики ФРГ: «Северный поток -2» фактически мертв

Представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн на брифинге в среду, 11 мая, заявила, что проект «Северный поток -2» оказался фактически мертв, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, возможна ли активизация проекта «Северный поток -2» для возмещения выпавшей части поставок через территорию Украины, Айхорн сказала: «Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток из-за специальной военной операции России на Украине фактически мертв».

При этом представитель минэкономики Германии отметила, что снабжение газом страны стабильно.

«Газохранилища непрерывно заполняются. В настоящее время уровень заполненности составляет 38,6%. Здесь мы отмечает дальнейший рост», – заявила Аннике Айхорн.

Газопровод «Северный поток – 2» соединил Россию и Германию по дну Балтийского моря. Запланированная мощность газопровода – 55 млрд кубов газа в год. Обе нитки магистрали были достроены несмотря на санкционное давление и подготовлены к работе.

Берлин, Иван Бабурин

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