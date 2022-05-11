В России немного снизилась инфляция, но выросли цены на ряд продуктов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 11 мая, сообщила, что среднесуточный рост цен за 6 дней мая 2022 года, по данным Росстата, составил 0,017% (против среднесуточных 0,027% за первые 4 дня мая 2021 года). Из среднесуточных данных следует, что впервые с начала февраля годовая инфляция в начале мая приостановила рост и даже немного снизилась.

При этом, как сообщает Росстат, с 30 апреля по 6 мая значительно выросли цены: на маргарин – на 2,2%, соль – на 1,3%, сметану, черный чай – на 0,8%, рис – на 0,7%, подсолнечное масло, пшено, печенье – на 0,6%.

По данным ведомства, цены на куриные яйца за неделю снизились на 3,5%, сахарный песок подешевел на 1,0%.

Что касается плодоовощной продукции, она за неделю подешевела на 0,2% (неделей ранее подорожала на 0,6%), в том числе капуста – на 3,9%, огурцы – на 2,9%, свекла – на 1,3%, помидоры – на 0,6%. В то же время цены на картофель выросли на 1,8%, лук – на 1,6%, яблоки – на 1,5%, бананы – на 0,7%, морковь – на 0,4%.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: ренгалин – на 1,1%, комбинированные анальгетики – на 0,9%, нимесулид – на 0,8%, левомеколь и эргоферон – на 0,7%, валидол и корвалол – на 0,6%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: сухие корма для домашних животных – на 2,1%, электропылесосы, мыло туалетное – на 1,9%, мыло хозяйственное и спички – на 1,7%, шампуни, пасты зубные – на 1,4%, щетки зубные – на 1,0%.

Следует отметить, что цены на телевизоры снизились на 0,9%, смартфоны – на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

«Стоимость полета в экономическом классе самолета – этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию, в среднем по России уменьшилась на 1,9% (неделей ранее снизилась на 5,6%)», – сообщили в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

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