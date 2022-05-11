Президент Молдавии пожаловалась на ситуацию в энергетике и попросила денег у ЕС

Президент Молдавии Майя Санду в среду, 11 мая, заявила, что в стране в сфере энергетики ситуация очень драматична, так как рост цен на энергоресурсы сказался на стоимости товаров. Санду также сообщила, что Молдавия просит Евросоюз оказать дополнительную финансовую поддержку бюджету страны из-за энергетического и экономического кризисов, – сообщает телеканал TVR Moldova.

В эфире телеканала Санду заявила: «У нас очень драматическая ситуация, нужно принимать правильные решения сточки зрения энергетической независимости государства, но и с точки зрения покупательной способности граждан. Цены на энергоресурсы очень выросли, что вызвало рост цен по цепочке и на остальные продукты. К сожалению, мы не видим предпосылок для снижения цен, поэтому вопрос энергоэффективности для нас очень важен, мы зависим от рыночных цен на ресурсы».

«Мы продолжаем просить от ЕС о дополнительной бюджетной поддержке на фоне роста цен, особенно в контексте роста цен на энергоресурсы, чтобы у правительства было достаточно ресурсов для оказания помощи социально-уязвимым семьям», – сообщила молдавский лидер.

Президент Молдавии также сказала, что республика заинтересована и в привлечении европейских инвестиций для укрепления энергетического сектора республики.

«Мы также обсуждаем с ЕС увеличение квот на продукты, которые мы не можем продавать на восточном рынке, нам нужны новые рынки сбыта. Техническое решение готово, но нужно и политическое решение по этому вопросу», – заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.

Кишинев, Иван Бабурин

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