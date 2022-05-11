Евросоюз потеряет более 200 миллиардов евро в связи с сокращением поставок российского газа

Климатический аналитический центр Ember и антикоррупционная группа Global Witness в среду, 11 мая, опубликовали отчет, в котором говорится, что Европейский союз (ЕС) значительно недооценивает стоимость отказа от российского природного газа и рискует потерять миллиарды долларов, если только не сможет ускорить переход на возобновляемые источники энергии, – сообщает агентство Bloomberg

По мнению аналитиков, зависимость Европы от российского газа настолько сильна, что даже при сокращении поставок к 2030 году правительства стран ЕС получат дополнительные расходы на энергию в размере около 203 миллиардов евро по текущим ценам. Без плана по диверсификации поставок и развитию возобновляемых источников энергии эта цифра может достичь 250 миллиардов евро.

В отчете Ember и Global Witness говорится, что переход на возобновляемые источники энергии поможет сократить эти расходы наполовину. При этом старший газовый активист Global Witness Тара Коннолли заявляет, что десятилетия чрезмерной зависимости от ископаемого газа «сделали Европу невероятно уязвимой перед неустойчивыми ценами».

После начала специальной военной операции России на Украине ЕС взял курс на снижение зависимости от России в поставках энергоресурсов. К концу лета будет полностью прекращен импорт угля, однако в случае с нефтью и газом ситуация значительно сложнее.

Следует отметить, что в среду, 11 мая, цена газа в Европе на открытии торгов превысила отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»