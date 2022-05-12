Siemens прекратит обслуживать «Сапсаны»

Германский концерн Siemens в четверг, 12 мая, наряду с объявлением о прекращении бизнеса в России заявил, что с 13 мая разрывает сервисные контракты с ОАО «РЖД», включая обслуживание скоростных электропоездов «Сапсан», – сообщает Интерфакс

В частности, в концерне заявили: «Санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение наших договорных обязательств перед ОАО «РЖД». Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании «Сименс Мобильность», было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО «РЖД» c 13 мая, включая обслуживание поездов «Сапсан».

Москва, Иван Бабурин

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